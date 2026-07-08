Воронежец нашел склад гранат и патронов на заброшенном белгородском блокпосту

По данным следствия, житель Репьевского района по фамилии Кудрявцев в январе этого года находился в Белгородской области, где на заброшенном блокпосту обнаружил 11 ручных оборонительных гранат, 11 запалов и более 1 тыс. патронов. Боеприпасы он перевез на своем авто домой и хранил в гараже. Арсенал изъяли сотрудники полиции. Действия квалифицировали как незаконное приобретение, хранение и перевозку взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1, до восьми лет лишения свободы) и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ, до трех лет лишения свободы).