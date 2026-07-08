С начала года 17 петербуржцев с туберкулезом принудительно отправили на лечение

По решению районных судов Петербурга граждан, представляющих угрозу окружающим, необходимо было принудительно госпитализировать в противотуберкулёзные диспансеры для обследования и лечения. Исполнительные листы с начала года поступали судебным приставам на принудительное исполнение. Лечение занимает от 6 до 12 месяцев.