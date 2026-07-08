Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовская редакция «Комсомольской правды» возглавила рейтинг Дзена по итогам июня

«Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» стала первой в Дзене по посещаемости.

Источник: Комсомольская правда

По итогам июня «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» заняла первое место по уровню посещаемости среди региональных средств массовой информации в Дзене. Об этом свидетельствуют данные обновленного рейтинга.

Список формируют с учетом цитируемости, оперативности, качества заголовков и уровня вовлечения аудитории. Отдельное внимание уделяется количеству постоянных подписчиков.

Система автоматически отслеживает качественные и количественные показатели изданий в начале каждого месяца. Ростовский филиал стабильно удерживает позиции в топе лидеров, предоставляя жителям Дона оперативную информацию.

Напомним, в прошлом году народная газета отметила вековой юбилей работы. Во время торжественных мероприятий коллектив региональной редакции получил персональное поздравление от губернатора Юрия Слюсаря и орден Почета.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше