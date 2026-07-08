Госдума обязала детей мигрантов оформлять патент после 18 лет

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон об обязанности детей трудовых мигрантов по достижении 18 лет выехать из России или оформить собственный патент в течение 30 дней.
Норма входит в закон об ужесточении требований к доходам мигрантов.
Срок временного пребывания в России несовершеннолетних детей иностранного гражданина, в том числе усыновленных или находящихся под опекой, продлевается на срок действия выданного, продленного или переоформленного патента их родителя, однако предельный срок такого пребывания — достижение ребенком 18 лет.
Обязательное условие для продления, согласно принятому закону: родитель должен уплачивать фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц с учетом каждого ребенка, и, если патент родителя не был продлен либо был аннулирован, он вместе с детьми обязан покинуть Россию в течение 15 дней, если нет иных законных оснований для пребывания.
Иностранец по достижении 18 лет обязан в течение 30 дней покинуть Россию, за исключением двух случаев: если у него есть иные законные основания для пребывания или проживания в стране, или если он в этот же 30-дневный срок подаст заявление на собственный патент и уплатит фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц. При этом подавать документ об образовании, который обычно требуется при оформлении патента, в таком случае не нужно.