Воронежцы через суд добились открытия пляжа в Подгоренском районе

Как уточнили в ведомстве, речь идет о земельном участке, который находится в границах населенного пункта. Он имеет статус особо охраняемой территории и предназначен для организации массового отдыха у воды. Данный объект является единственным подобным местом отдыха в поселении и одним из двух на весь Подгоренский район. Тем не менее, в 2024 году его вывели из зоны купания, из-за чего местные жители потеряли доступ к оборудованному пляжу.