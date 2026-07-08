Новый сезон студенческих энергетических отрядов открыт в «Воронежэнерго»

В филиале «Россети Центр» — «Воронежэнерго» стартовал новый трудовой сезон для 42 участников четырех студенческих энергетических отрядов. Производственную практику на объектах компании пройдут студенты из Воронежского государственного аграрного университета, Воронежского государственного технического университета, Семилукского политехнического колледжа, Борисоглебского сельскохозяйственного техникума, Калачеевского техникума, Богучарского многопрофильного колледжа.
Во время летней практики ребята получат профессиональный опыт работы в электроэнергетическом комплексе. Все бойцы предварительно прошли обязательное обучение. Они будут выезжать вместе с бригадами, заниматься наладкой оборудования, работать с технической документацией, снимать показания счетчиков. Наставники будут сопровождать студентов на всех этапах, контролируя соблюдение правил техники безопасности. Самые старательные практиканты по рекомендации своих наставников смогут получить группу допуска по электробезопасности.
«Студенческие энергетические отряды — это один из наиболее эффективных инструментов подготовки молодых специалистов для электросетевого комплекса. С 2014 года через эту программу в наших компаниях прошли уже 4 840 студентов более чем из 50 вузов и колледжей. Многие из них сегодня работают в филиалах “Россети Центр” и “Россети Центр и Приволжье”. Для нас важно, чтобы будущие энергетики еще во время учебы получали практический опыт на действующих энергообъектах и осознанно выбирали профессию», — отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев.