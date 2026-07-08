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ГД сократила срок выезда мигрантов с детьми после аннулирования патента

ГД сократила срок выезда мигрантов с детьми после аннулирования патента.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который обязывает иностранного работника вместе с несовершеннолетними детьми покинуть Россию в течение 15 дней, если его патент был аннулирован или не продлен.

Норма входит в закон об ужесточении требований к доходам мигрантов.

Сейчас в случае аннулирования или непродления патента иностранец обязан выехать из России только при истечении срока его временного пребывания. Конкретный срок для выезда в законодательстве не установлен. Новый закон вводит норматив в 15 дней, причем отсчет начинается не с истечения срока пребывания, а с момента аннулирования или непродления патента.

Кроме того, действующая норма касается только самого иностранного работника. Принятый закон распространяет обязанность покинуть страну и на его несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных или находящихся под опекой. Они должны выехать вместе с родителем, и исключение сделано только для случаев, когда у этих лиц есть иные законные основания для временного пребывания в России.

Аналогичное правило вводится и для иностранцев, работающих по разрешению на работу. Сейчас в законе нет нормы об их выезде при аннулировании разрешения. Теперь же они также будут обязаны покинуть Россию в течение 15 дней, если разрешение не продлено или аннулировано, при отсутствии других законных оснований для пребывания.

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