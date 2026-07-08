ГД сократила срок выезда мигрантов с детьми после аннулирования патента.

Кроме того, действующая норма касается только самого иностранного работника. Принятый закон распространяет обязанность покинуть страну и на его несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных или находящихся под опекой. Они должны выехать вместе с родителем, и исключение сделано только для случаев, когда у этих лиц есть иные законные основания для временного пребывания в России.