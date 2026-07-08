Калининградка отлупила соседку тапкой

Жительница Калининграда во время бытового конфликта с соседкой накинулась на нее с тапкой и отходила — нанесла не менее 10 ударов. Об избиении рассказали в областном УМВД.
Обидчице 45 лет. Жертвой оказалась 42-летняя горожанка, которая вынуждена была обратиться в больницу после случившегося. Там ей диагностировали тупую травму ключицы. А это средней тяжести вред здоровью.
Злоумышленнице грозит до 2 лет лишения свободы.
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