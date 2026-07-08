Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградка отлупила соседку тапкой

42-летняя горожанка вынуждена была обратиться в больницу.

Жительница Калининграда во время бытового конфликта с соседкой накинулась на нее с тапкой и отходила — нанесла не менее 10 ударов. Об избиении рассказали в областном УМВД.

Обидчице 45 лет. Жертвой оказалась 42-летняя горожанка, которая вынуждена была обратиться в больницу после случившегося. Там ей диагностировали тупую травму ключицы. А это средней тяжести вред здоровью.

Злоумышленнице грозит до 2 лет лишения свободы.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше