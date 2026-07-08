Краевой минкульт продолжает попытки отменить решение об увольнении худрука Театра-Театра

«Согласно позиции высших судов, увольнение — крайняя мера, которая должна применяться только при существенном конфликте интересов или в совокупности с иными нарушениями. — заявили в минкульте Прикамья. — В обращении мы подчеркиваем, что увольнение Б. Л. Мильграма из-за утраты доверия является несоразмерным наказанием, учитывая его многолетний безупречный труд на благо Перми и края и те факты, что нарушение совершено впервые и носит формальный характер».