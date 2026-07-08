Минкульт Пермского края оспорит увольнение Бориса Мильграма в кассации

Напомним, Бориса Мильграма уволили с поста худрука Театра-Театра ещё в апреле — Ленинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры, краевой суд оставил решение в силе. Основанием для увольнения стал выявленный ведомством конфликт интересов: в 2022—2023 годах театр заключал контракты на постановки с режиссёром, который является его зятем худрука, то есть его близким родственником. Надзорные органы сочли, что руководитель принимал решения в ситуации личной заинтересованности, что нарушает антикоррупционные требования. Суд поддержал позицию прокуратуры. Попытки оспорить это решение результата не дали.