Минкульт Пермского края оспорит увольнение Бориса Мильграма в кассации

Министерство культуры Пермского края подало кассационную жалобу на решение об увольнении художественного руководителя Театра-Театра Бориса Мильграма, сообщает «Новый компаньон».
Заявление поступило в Ленинский райсуд 2 июля, а 7 июля его направили в Седьмой кассационный суд в Челябинске. Дата рассмотрения пока не назначена.
В министерстве считают наказание слишком суровым.
«Увольнение — крайняя мера, которая должна применяться только при существенном конфликте интересов или в совокупности с иными нарушениями. Мильграм много лет безупречно работал на благо Перми и края, нарушение совершено впервые и носит формальный характер», — отметили в минкульте.
Напомним, Бориса Мильграма уволили с поста худрука Театра-Театра ещё в апреле — Ленинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры, краевой суд оставил решение в силе. Основанием для увольнения стал выявленный ведомством конфликт интересов: в 2022—2023 годах театр заключал контракты на постановки с режиссёром, который является его зятем худрука, то есть его близким родственником. Надзорные органы сочли, что руководитель принимал решения в ситуации личной заинтересованности, что нарушает антикоррупционные требования. Суд поддержал позицию прокуратуры. Попытки оспорить это решение результата не дали.