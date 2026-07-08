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19-летний волгоградец отсидит 7 суток за нацистскую символику в ВКонтакте

19-летнему жителю Волгограда назначено наказание в виде административного ареста на срок 7 суток.

19-летнему жителю Волгограда назначено наказание в виде административного ареста на срок 7 суток за демонстрацию нацистской символики в ВКонтакте.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, молодой человек разместил в своем аккаунте изображение, на котором запечатлен человек в белой маске с нацистской символикой в виде железного креста — ордена прусских и немецких военнослужащих.

По данному факту сотрудниками правоохранительных органов в отношении волгоградца был составлен протокол об административном правонарушении. Молодой человек признал свою вину.

Суд отметил, что запрет на использование указанной символики, равно как и административная ответственность за его нарушение, представляет собой меру, направленную на противодействие нацизму, экстремизму, фашизму и другим действиям, оскорбляющим память о жертвах, понесенных в Великой Отечественной войне.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжалован.