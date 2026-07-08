19-летний волгоградец отсидит 7 суток за нацистскую символику в ВКонтакте

Суд отметил, что запрет на использование указанной символики, равно как и административная ответственность за его нарушение, представляет собой меру, направленную на противодействие нацизму, экстремизму, фашизму и другим действиям, оскорбляющим память о жертвах, понесенных в Великой Отечественной войне.