Семейные ценности и ценность семьи

И действительно, на миллион заключенных браков в России в 2025 году приходилось 800 тысяч разводов. В Европе — 1 развод на 2,5 брака. При этом рождаемость падает во всех более или менее развитых странах от Японии до Канады и растет только в Африке. Рождаемость связана с устойчивостью семьи, что и понятно: чем дольше мужчина и женщина живут в браке, тем выше вероятность, что у них будут дети. Но это не главный определяющий фактор. Доказано, что самым непосредственным образом количество детей у женщин связано с уровнем женского образования и как следствие — степенью финансовой независимости женщин. То есть чем больше в обществе образованных женщин, тем меньше они рожают детей. Не думаю, что кто-то станет выступать против женского образования, а значит, нужно принять, что суммарный коэффициент рождаемости что в Азии, что в России, что в Европе, что в Новом Свете будет соответствовать уровню 1,2−1,6 ребенка на женщину. Хотелось бы, чтобы ниже не опускался.