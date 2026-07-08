Директор нацпарка «Куршская коса» вышел из-под домашнего ареста и вернулся к работе

Суд освободил директора «Куршской косы» Анатолия Калину из-под домашнего ареста. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе Куршской косы.
В первый после этого рабочий день он проводит на территории нацпарка. В среду, 8 июля, Калина контролирует ликвидацию последствий шторма.
Анатолия Калину задержали в январе 2026-го. В его доме и на рабочем месте прошли обыски, было возбуждено уголовное дело. Всё это время директор нацпарка находился под домашним арестом, который неоднократно продлевался.
Директору нацпарка «Куршская коса» предъявлено обвинение по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере»). По данным следствия, с 25 июня по 18 ноября 2021 года Анатолий Калина организовали незаконную рубку более 150 кубометров деревьев на 16-м километре косы.