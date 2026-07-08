В Минприроды рассказали о перспективах открытия новых месторождений янтаря

В стране действуют четыре лицензии на пользование недрами на геологическое изучение, разведку и добычу янтаря. Три из них — добычные. Добыча пока идет только Приморском месторождении в Калининградской области. Ее объемы растут: если в 2023 году добыто почти 530 тонн, то в 2024 году — свыше 640 тонн, в 2025 — более 726 тонн, поделились в министерстве.