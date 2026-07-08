В белгородских больницах остаются 22 раненых при последних атаках

По его словам, сейчас в медучреждениях лечатся 22 человека, один из которых в реанимации. Трое детей остаются в Белгородской областной детской клинической больнице, пять пациентов — в Белгородской областной клинической больнице, 13 — во второй городской больнице Белгорода, еще несколько человек — в Шебекинской районной больнице.