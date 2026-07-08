В Волоколамском округе Подмосковья обновят 2 дороги по нацпроекту

В частности, идет фрезерование более 16,7 км покрытия на участке дороги Лотошино — Суворово — Клин от остановки «Носово» до границы с городским округом Клин. Еще около 9,5 км дорожной одежды обновят на региональном участке дороги от села Болычево до границы с Можайским округом, который ведет к фельдшерско-акушерскому пункту, детскому саду, школе, дому культуры и мемориалу «Братская могила советских воинов».