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В Волоколамском округе Подмосковья обновят 2 дороги по нацпроекту

Общая протяженность участков — более 26 км.

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» пройдут на двух дорогах региональной сети в Волоколамском округе Московской области. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В частности, идет фрезерование более 16,7 км покрытия на участке дороги Лотошино — Суворово — Клин от остановки «Носово» до границы с городским округом Клин. Еще около 9,5 км дорожной одежды обновят на региональном участке дороги от села Болычево до границы с Можайским округом, который ведет к фельдшерско-акушерскому пункту, детскому саду, школе, дому культуры и мемориалу «Братская могила советских воинов».

«После завершения ремонтных работ в Волоколамском округе более 65 тысяч жителей и гостей региона смогут с удобством ездить к домам, объектам инфраструктуры, достопримечательностям и иным местам притяжения», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.