Верховный суд отправил воронежского «живого человека» на обязательные работы за неуплату штрафов

Верховный суд отклонил доводы заявителя, подчеркнув, что подобные записи — это личный выбор водителя, а не нарушение его прав со стороны правоохранителей. Отсутствие стандартной подписи в протоколе не означает, что мужчине не объяснили его законные права. Суд счел наказание в виде обязательных работ справедливым: поскольку водитель сознательно игнорировал штрафы и сам признавался в отсутствии постоянной работы, обычные денежные взыскания для него неэффективны. Теперь мужчине придется отработать назначенные часы, что, как отметила высшая инстанция, никак не ущемляет его человеческое достоинство.