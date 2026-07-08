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Верховный суд отправил воронежского «живого человека» на обязательные работы за неуплату штрафов

ВС РФ отклонил жалобу воронежца, который пытался отменить штрафы, называя себя «живым человеком».

Источник: Комсомольская правда

Верховный суд России рассмотрел необычную жалобу автомобилиста из Воронежа, который пытался избежать наказания за неуплату дорожных штрафов с помощью странных юридических уловок. Водителя, накопившего четыре неоплаченных штрафа за превышение скорости, в итоге приговорили к 80 часам обязательных работ. Мужчина решил обжаловать это решение, заявив, что полицейские якобы не разъяснили ему его права, поэтому все документы составлены неверно. Об этом сообщила пресс-служба Российского агентства правовой и судебной информации 8 июля.

В своих жалобах водитель настаивал, что в протоколе о правонарушении указаны не его данные. Вместо стандартных паспортных сведений он собственноручно вписал фразу «Живой человек Станислав», а вместо подписи оставил записи о «мошенничестве», «отсутствии контракта» и «принуждении к кабальной сделке».

Такую же линию поведения он продолжил и во время разбирательства у мирового судьи, где отказывался подписывать документы как обычный гражданин и писал в бумагах, что не признает «нелегитимное образование».

Верховный суд отклонил доводы заявителя, подчеркнув, что подобные записи — это личный выбор водителя, а не нарушение его прав со стороны правоохранителей. Отсутствие стандартной подписи в протоколе не означает, что мужчине не объяснили его законные права. Суд счел наказание в виде обязательных работ справедливым: поскольку водитель сознательно игнорировал штрафы и сам признавался в отсутствии постоянной работы, обычные денежные взыскания для него неэффективны. Теперь мужчине придется отработать назначенные часы, что, как отметила высшая инстанция, никак не ущемляет его человеческое достоинство.

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