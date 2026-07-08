Калининградка избила соседку сланцем за бытовой конфликт. Ей грозит до 2 лет колонии

В ОМВД по Московскому району Калининграда обратилась 42-летняя жительница. Она сообщила, что соседка нанесла ей телесные повреждения. Участковый выяснил: между женщинами произошёл бытовой конфликт. В ходе ссоры 45-летняя подозреваемая нанесла потерпевшей не менее 10 ударов тапком по телу. Женщина обратилась в больницу, где ей диагностировали тупую…