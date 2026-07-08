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Калининградка избила соседку сланцем за бытовой конфликт. Ей грозит до 2 лет колонии

В ОМВД по Московскому району Калининграда обратилась 42-летняя жительница. Она сообщила, что соседка нанесла ей телесные повреждения. Участковый выяснил: между женщинами произошёл бытовой конфликт. В ходе ссоры 45-летняя подозреваемая нанесла потерпевшей не менее 10 ударов тапком по телу. Женщина обратилась в больницу, где ей диагностировали тупую…

В ОМВД по Московскому району Калининграда обратилась 42-летняя жительница. Она сообщила, что соседка нанесла ей телесные повреждения.

Участковый выяснил: между женщинами произошёл бытовой конфликт. В ходе ссоры 45-летняя подозреваемая нанесла потерпевшей не менее 10 ударов тапком по телу. Женщина обратилась в больницу, где ей диагностировали тупую травму ключицы. Экспертиза квалифицировала повреждение как вред здоровью средней тяжести.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Ей грозит до двух лет лишения свободы.

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