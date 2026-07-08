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ВТБ поддержал новую экранизацию романа «Война и мир» режиссёра Сергея Урсуляка

Это первая отечественная многосерийная экранизация после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука.

Источник: Нижегородская правда

Режиссёр Сергей Урсуляк начал работу над многосерийным фильмом по роману Льва Толстого «Война и мир». Это первая отечественная многосерийная экранизация после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука за последние 60 лет. Роли в проекте исполняют Сергей Маковецкий, Анна Михалкова, Алексей Серебряков, Михаил Пореченков, Светлана Крючкова и другие. Генеральный спонсор экранизации — банк ВТБ.

«Война и мир» — одно из главных, краеугольных произведений русской литературы. У меня, как всегда, много молодых артистов, которые будут работать вместе с известными профессионалами. У нас заняты Алексей Серебряков, Сергей Маковецкий, Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Лика Нифонтова, Александр Балуев, Михаил Пореченков", — прокомментировал режиссёр Сергей Урсуляк.

Для ВТБ участие в проекте стало продолжением долгосрочной программы по поддержке и сохранению культурного наследия. Банк уже более 20 лет помогает развивать значимые проекты, в том числе помогая актуализировать русскую классическую литературу. Главные роли в проекте исполнят:

Никита Волков — князь Андрей Болконский.

Мария Золотухина — Наташа Ростова.

Никита Языков — Пьер Безухов.

Варвара Бочкова — Элен Курагина.

Алексей Серебряков — князь Николай Болконский.

Михаил Пореченков — граф Илья Ростов.

Анна Михалкова — графиня Наталья Ростова.

Евгений Кошелев — Анатоль Курагин.

Никита Ефремов — Фёдор Долохов.

Лика Нифонтова — Анна Друбецкая.

Светлана Крючкова — Марья Ахросимова.

Сергей Маковецкий — князь Василий Курагин.

Александр Яценко — Платон Каратаев.

Александр Балуев — Михаил Кутузов.

Фёдор Федотов — Николай Ростов.

За создание многосерийного фильма также отвечают кинокомпания «Москино», телеканал «Россия» и онлайн-кинотеатр START при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

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