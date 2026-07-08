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В Шушенском порядок на «Мире Сибири» будут охранять 115 камер с распознаванием лиц

В Шушенском на время фестиваля «Мир Сибири» территорию мероприятия будут охранять с помощью 115 камер видеонаблюдения.

В Шушенском на время фестиваля «Мир Сибири» территорию мероприятия будут охранять с помощью 115 камер видеонаблюдения. Об этом сообщили в министерстве цифрового развития Красноярского края.

К фестивалю дополнительно установят 29 камер, 18 из них разместят на рамках металлодетекторов. Также планируется увеличить количество мощных видеосерверов, которые в онлайн-режиме будут обрабатывать видеопотоки и передавать информацию оперативным службам.

Камеры входят в систему «Безопасный город». В Шушенском она работает с 2024 года. Сейчас к ней подключены камеры на острове Отдыха, где проходят основные события фестиваля, а также на Новогодней площади, площади Скорбящей матери, Сиреневом бульваре, в сквере «Огни Саян» и на междугороднем автовокзале. Часть камер подключили к системам распознавания и поиска лиц, а также автомобильных номеров. Кроме того, в поселке проложили волоконно-оптические линии и установили камеры с оптическим зумом, которые позволяют следить за ситуацией на трех мостах острова Отдыха.

Развитие системы «Безопасный город» проходит в рамках нацпроекта «Экономика данных».