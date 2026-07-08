В Шушенском порядок на «Мире Сибири» будут охранять 115 камер с распознаванием лиц

Камеры входят в систему «Безопасный город». В Шушенском она работает с 2024 года. Сейчас к ней подключены камеры на острове Отдыха, где проходят основные события фестиваля, а также на Новогодней площади, площади Скорбящей матери, Сиреневом бульваре, в сквере «Огни Саян» и на междугороднем автовокзале. Часть камер подключили к системам распознавания и поиска лиц, а также автомобильных номеров. Кроме того, в поселке проложили волоконно-оптические линии и установили камеры с оптическим зумом, которые позволяют следить за ситуацией на трех мостах острова Отдыха.