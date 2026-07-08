Дополнительную партию QR-кодов на 40 литров выпускают сегодня в Севастополе

«Получение кодов стартует в 14:35. Заправиться по ним можно будет только в среду, 8 июля до 21.00 на семи АЗС», — сообщил он.
Список АЗС:
Таврида 1.
АИ-95 NP — на 250 машин.
АИ-95 — на 125 машин.
Таврида 2.
АИ-95 NP — на 250 машин.
АИ-95 — на 125 машин.
Объездная (Камышовое шоссе, 23).
АИ-95 NP — на 250 машин.
АИ-95 — на 125 машин.
Пожарова, 11.
АИ-95 NP — на 175 машин.
АИ-95 — на 125 машин.
Хрусталева, 78А.
АИ-95 NP — на 175 машин.
АИ-95 — на 175 машин.
Соловьи (Хрусталева, 6).
АИ-95 NP — на 175 машин.
АИ-95 — на 175 машин.
Лабораторное шоссе, 111.
АИ-95 NP — на 175 машин.
АИ-95 — на 175 машин.
Ранее Развожаев сообщил, что в Севастополе в среду 40 л бензина по QR-коду можно купить на пяти автозаправках, расположенных вне городской черты.
Топливо в свободной продаже в городе в среду можно приобрести на восьми автозаправках, информировал ранее в среду Развожаев. Свободно можно купить топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra.
Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.