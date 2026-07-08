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Дополнительную партию QR-кодов на 40 литров выпускают сегодня в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл — РИА Новости Крым. Власти Севастополя объявили о дополнительной партии QR-кодов на 40 литров на топливо марки АИ-95 и АИ-95 NP. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Получение кодов стартует в 14:35. Заправиться по ним можно будет только в среду, 8 июля до 21.00 на семи АЗС», — сообщил он.

Список АЗС:

Таврида 1.

АИ-95 NP — на 250 машин.

АИ-95 — на 125 машин.

Таврида 2.

АИ-95 NP — на 250 машин.

АИ-95 — на 125 машин.

Объездная (Камышовое шоссе, 23).

АИ-95 NP — на 250 машин.

АИ-95 — на 125 машин.

Пожарова, 11.

АИ-95 NP — на 175 машин.

АИ-95 — на 125 машин.

Хрусталева, 78А.

АИ-95 NP — на 175 машин.

АИ-95 — на 175 машин.

Соловьи (Хрусталева, 6).

АИ-95 NP — на 175 машин.

АИ-95 — на 175 машин.

Лабораторное шоссе, 111.

АИ-95 NP — на 175 машин.

АИ-95 — на 175 машин.

Ранее Развожаев сообщил, что в Севастополе в среду 40 л бензина по QR-коду можно купить на пяти автозаправках, расположенных вне городской черты.

Топливо в свободной продаже в городе в среду можно приобрести на восьми автозаправках, информировал ранее в среду Развожаев. Свободно можно купить топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra.

Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.

Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.

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