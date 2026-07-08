70 семейных пар Красноярского края наградили за долгий союз

Сегодня, в День семьи, любви и верности, в Красноярском крае за долгую совместную жизнь и воспитание детей наградили 70 пар. Медали «За любовь и верность» традиционно вручают в регионе 8 июля. По словам министра социальной политики Красноярского края Ирины Пастуховой, за плечами награжденных десятилетия совместной жизни, испытания, радость воспитания детей, внуков и правнуков. Сейчас в стране активно реализуется нацпроект «Семья». В связи с этим важно, чтобы молодые семьи, глядя на награжденных, видели перед собой достойный ориентир, — считает министр. Среди награжденных наибольший стаж супружеской жизни у Леонида Петровича и Александры Семёновны Марцинкевич из Дивногорска. В мае этого года они отметили 67 лет совместной жизни. Будущие супруги учились в одном классе в северном Казахстане. Леонид Петрович за 50 лет трудового стажа прошел путь от мастера дорожного участка до начальника строительного управления. Имеет множество наград. Александра Семеновна больше 40 лет отработала старшей медсестрой в дивногорском роддоме. Марцинкевичи воспитали двоих детей, троих внучек и трех правнуков. Супруги считают, что главным секретом крепкого брака являются взаимные поддержка и уважение, умение слышать друг друга и находить компромиссы.