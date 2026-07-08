В Калининградской области отменили штормовое предупреждение

КАЛИНИНГРАД, 8 июл — РИА Новости. Штормовое предупреждение, объявленное на среду в Калининградской области, отменено, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
«По состоянию на 12.15 (13.15 мск) штормовое предупреждение отменено. По области сохраняется северо-западный ветер 17−22 метров в секунду», — говорится в канале ведомства на платформе «Макс».
Утром в среду, по данным областного ГУ МЧС, ветер повалил более 100 деревьев, нарушил график движения пригородных поездов и электроснабжение населенных пунктов, большинство из которых на побережье Балтийского моря.
По информации сайта «Балтийской судоходной компании» Калининградский морской канал по прежнему закрыт, остановлено движение паромов из Балтийска на Балтийскую косу.