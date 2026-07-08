В Красноярске возбуждено дело после издевательств над девочкой в детском лагере

В ходе мониторинга интернет-пространства сотрудники ведомства выявили информацию о том, что в период пребывания в лагере 7-летняя девочка стала жертвой агрессии со стороны других детей, проживавших с ней в одной комнате. По данным следствия, в отношении ребенка применялась физическая сила.