В центре Калининграда из-за поломки вагона заблокировано движение трамваев

В центре Калининграда 8 июля сломался трамвай. О технической неисправности пятерочки на пересечении ул. Черняховского и площади Победы (направление в центр) сообщает Центр организации движения и пассажирских перевозок. Оказалось заблокировано движение трамваев в центр.
Троечки и пятерочки не могут проехать по ул. 9 Апреля и ул. Черняховского.
Трамваи временно пустили по площади Победы, Ленпроспекту, улице Шевченко и далее по действующей схеме движения.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше