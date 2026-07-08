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В центре Калининграда из-за поломки вагона заблокировано движение трамваев

Троечки и пятерочки не могут проехать по ул. Черняховского.

В центре Калининграда 8 июля сломался трамвай. О технической неисправности пятерочки на пересечении ул. Черняховского и площади Победы (направление в центр) сообщает Центр организации движения и пассажирских перевозок. Оказалось заблокировано движение трамваев в центр.

Троечки и пятерочки не могут проехать по ул. 9 Апреля и ул. Черняховского.

Трамваи временно пустили по площади Победы, Ленпроспекту, улице Шевченко и далее по действующей схеме движения.

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