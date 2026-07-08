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В Пензенской области ветераны СВО освоили основы цифровой грамотности

Обучающий курс прошел в региональном филиале фонда «Защитники Отечества».

Обучение по дополнительной общеобразовательной программе «Цифровая грамотность» провели в Пензенской области для ветеранов СВО и членов их семей. Занятия были организованы в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в министерстве труда, социальной защиты и демографии региона.

Курс прошел в региональном филиале фонда «Защитники Отечества». Образовательная программа ориентирована на развитие навыков кибербезопасности, работы с компьютером, использования современных гаджетов, работы с популярными онлайн-сервисами. По завершении обучения слушатели получили сертификаты о прохождении программы.

«Цифровые навыки сегодня — базовая необходимость. Новый обучающий курс — для ветеранов СВО и членов их семей — поможет им адаптироваться к современному рынку труда», — отметила заместитель директора Центра опережающей профессиональной подготовки Пензенской области Екатерина Канайкина.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.