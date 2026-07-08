Жители Татарстана могут получить перерасчет за отключение воды

Согласно постановлению Правительства РФ № 354, коммунальные услуги должны предоставляться круглосуточно. Допустимые сроки отключения воды: не более 4 часов подряд и не более 8 часов суммарно в месяц при обычных работах, при авариях — до 24 часов. Если эти сроки превышены, плата снижается на 0,15 процента за каждый час. В отдельных случаях перерасчёт может освободить от оплаты за весь расчётный период.