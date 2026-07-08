Жители Татарстана могут получить перерасчет за отключение воды

При длительном отсутствии горячей или холодной воды жители имеют право на перерасчёт платы за коммунальную услугу. Управляющая организация обязана уменьшить начисления, если срок отключения превысил установленные нормы, сообщили в пресс-службе Государственной жилищной инспекции.
Согласно постановлению Правительства РФ № 354, коммунальные услуги должны предоставляться круглосуточно. Допустимые сроки отключения воды: не более 4 часов подряд и не более 8 часов суммарно в месяц при обычных работах, при авариях — до 24 часов. Если эти сроки превышены, плата снижается на 0,15 процента за каждый час. В отдельных случаях перерасчёт может освободить от оплаты за весь расчётный период.
Однако управляющие организации часто не спешат делать перерасчёт. В Татарстане Жилинспекция уже выдала 101 предостережение таким организациям, обязав их вернуть жильцам переплату и отчитаться.
Чтобы получить перерасчёт, нужно зафиксировать факт отключения: обратиться в аварийно-диспетчерскую службу, записать номер заявки и время обращения. Если вода не появилась в срок, составляется акт о предоставлении услуги ненадлежащего качества. Его подписывает представитель УК либо два соседа и член совета дома. В ТСЖ — председатель.
После этого собственник направляет заявление с требованием перерасчёта. Если организация отказывается, можно обратиться с жалобой в Жилинспекцию Татарстана.