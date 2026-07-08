Автобусный маршрут № 84 Новое Доскино — метро Автозаводская проверили из-за сбоев

Центр развития транспортных систем (ЦРТС) сообщил о проведении мониторинга работы автобусного маршрута № 84, курсирующего между станцией метро «Автозаводская» и поселком Новое Доскино.
Поводом для проверки стали многочисленные обращения местных жителей. Специалисты выяснили, что срывы рейсов происходят не постоянно, а носят точечный характер. Чаще всего графики сбиваются из-за длительного закрытия железнодорожных переездов около станций «Доскино» и «Петряевка».
Тем не менее в ходе проверки подтвердились факты отправления автобусов с конечных точек с нарушением расписания. В ЦРТС подчеркнули, что действующее расписание маршрута № 84 уже составлено с учетом возможных пробок на переездах.
Перевозчику выдано официальное требование жестко контролировать соблюдение графика. Чтобы оценить работу над ошибками, в ближайшее время ведомство проведет повторную проверку на основе данных навигационных систем.
Ранее сообщалось, что на маршрутах НПАТ выявили шесть нарушений в оформлении кузовов автобусов.