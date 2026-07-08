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Автобусный маршрут № 84 Новое Доскино — метро Автозаводская проверили из-за сбоев

Чаще всего графики сбиваются из-за длительного закрытия железнодорожных переездов около станций «Доскино» и «Петряевка».

Источник: Время

Центр развития транспортных систем (ЦРТС) сообщил о проведении мониторинга работы автобусного маршрута № 84, курсирующего между станцией метро «Автозаводская» и поселком Новое Доскино.

Поводом для проверки стали многочисленные обращения местных жителей. Специалисты выяснили, что срывы рейсов происходят не постоянно, а носят точечный характер. Чаще всего графики сбиваются из-за длительного закрытия железнодорожных переездов около станций «Доскино» и «Петряевка».

Тем не менее в ходе проверки подтвердились факты отправления автобусов с конечных точек с нарушением расписания. В ЦРТС подчеркнули, что действующее расписание маршрута № 84 уже составлено с учетом возможных пробок на переездах.

Перевозчику выдано официальное требование жестко контролировать соблюдение графика. Чтобы оценить работу над ошибками, в ближайшее время ведомство проведет повторную проверку на основе данных навигационных систем.

Ранее сообщалось, что на маршрутах НПАТ выявили шесть нарушений в оформлении кузовов автобусов.