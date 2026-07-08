В Ростове установят 450 «умных» остановок для общественного транспорта

— Обязательства по установке павильонов рассчитаны на пятилетний период. В прошлом году концессионеры смонтировали 50 остановок. За оставшиеся четыре года специалисты должны ставить еще по 100 павильонов ежегодно, — пояснил руководитель ведомства.