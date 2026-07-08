Умное фермерство: болезни коров ветеринарам поможет выявить искусственный интеллект

В Челябинской области запускают уникальный проект по цифровому мониторингу крупного рогатого скота. На выставке «Иннопром-2026» «ИТ-Парк74», ЮУрГАУ и разработчики из «НейроТехнолоджи» договорились создать систему, которая будет распознавать болезни коров на ранних стадиях. Животным закрепят беспроводные датчики для измерения температуры и электрической активности кожи.