ГАИ Минска сделала заявление об отключении таймеров на светофорах

В ведомстве обратили внимание на распространяемую в интернете информацию про решение Госавтоинспекции об отключении таймеров обратного отсчета на светофорах. При этом нет точных данных, а из-за этого у пользователей может сложиться впечатление, что нововведения затронут и Минск.