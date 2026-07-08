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ГАИ Минска сделала заявление об отключении таймеров на светофорах

ГАИ обратилась к минчанам с важной информацией про отключение таймеров на светофорах.

Источник: Комсомольская правда

ГАИ Минска сделала заявление об отключении таймеров на светофорах. Подробности приводит УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В ведомстве обратили внимание на распространяемую в интернете информацию про решение Госавтоинспекции об отключении таймеров обратного отсчета на светофорах. При этом нет точных данных, а из-за этого у пользователей может сложиться впечатление, что нововведения затронут и Минск.

Как заметили в ГАИ, информация стала распространяться в сети после выхода в эфире телеканала «Беларусь 4 Могилев» сюжета, где говорилось про убранные таймеры со светофоров в Могилеве.

«В Минске отключения светофорных таймеров обратного отсчета не планируются и реализовываться не будут», — заявили в Госавтоинспекции.

Тем временем ГАИ объяснила, почему закрыт мост в самом центре Минска и как его объехать.

Ранее Минздрав обратился к белорусам с важным сообщением из-за звонков медработников.

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