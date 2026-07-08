Белгородское отделение Сбербанка возглавил Иван Стукалов

Иван Стукалов родился в Белгороде, окончил Белгородский государственный технологический университет имени Шухова. Карьеру в Сбере начал в 2015 году, возглавив управление продаж крупному и среднему бизнесу аппарата Белгородского отделения. В 2019 году перешел в Орловское отделение на позицию заместителя управляющего. В 2022 году вернулся в Белгородское отделение в роли заместителя управляющего по корпоративному блоку.