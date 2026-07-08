Липецкий «Петэксперт» добивается переименования компании-двойника

Истец был зарегистрирован на елецкой площадке липецкой ОЭЗ в декабре 2021 года, ответчик — в Ельце в июле 2024 года. Обе компании занимаются производством и продажей кормов для домашних животных. По мнению представителей семьи Цыпиных, это создает путаницу и вводит потребителей в заблуждение. Истец подтверждает свои слова обращением сети зоомагазинов «Динозаврик» с запросом о том, имеет ли компания ответчика отношение к его заводу.