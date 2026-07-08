Инспекторы Ростехнадзора проверяют нижегородскую канатную дорогу после ЧП

Внеплановая выездная проверка Ростехнадзора проходит на канатной дороге в Нижнем Новгороде после внезапной остановки. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Виль в соцсетях.
Напомним, что в воскресенье, 5 июля, в Нижнем Новгороде произошла остановка нескольких кабинок канатной дороги, в которых находились 16 пассажиров. Для оказания помощи были привлечены спасатели Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Людей благополучно эвакуировали. Следственный комитет организовал проверку, прокуратура Нижегородской области взяла на контроль выяснение причин инцидента. На данный момент канатная дорога не работает.
Инспекторы Волжско-Окского управления Ростехнадзора незамедлительно организовали выездную проверку в отношении эксплуатирующей дорогу организации — ООО «Урбантех Сервис». По словам официального представителя ведомства, сообщать какую-либо иную информацию пока преждевременно.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, как добраться до Бора пока не работает канатная дорога.