Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инспекторы Ростехнадзора проверяют нижегородскую канатную дорогу после ЧП

Официальная причина происшествия пока не известна.

Источник: Нижегородская правда

Внеплановая выездная проверка Ростехнадзора проходит на канатной дороге в Нижнем Новгороде после внезапной остановки. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Виль в соцсетях.

Напомним, что в воскресенье, 5 июля, в Нижнем Новгороде произошла остановка нескольких кабинок канатной дороги, в которых находились 16 пассажиров. Для оказания помощи были привлечены спасатели Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Людей благополучно эвакуировали. Следственный комитет организовал проверку, прокуратура Нижегородской области взяла на контроль выяснение причин инцидента. На данный момент канатная дорога не работает.

Инспекторы Волжско-Окского управления Ростехнадзора незамедлительно организовали выездную проверку в отношении эксплуатирующей дорогу организации — ООО «Урбантех Сервис». По словам официального представителя ведомства, сообщать какую-либо иную информацию пока преждевременно.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, как добраться до Бора пока не работает канатная дорога.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше