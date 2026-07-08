В Красноярском крае 70 семейных пар получили медали «За любовь и верность»

Супруги познакомились еще в школе в северном Казахстане. После выпускного Леонид Петрович поступил в Сибирский автомобильно-дорожный институт в Омске, а Александра Семеновна — в медицинское училище в Петропавловске. В 1959 году молодые люди сыграли свадьбу, а в 1960 году приехали в Дивногорск на строительство Красноярской ГЭС.