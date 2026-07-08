В Красноярском крае 70 семейных пар получили медали «За любовь и верность»

В День семьи, любви и верности 70 супружеских пар из Красноярского края получили почетные награды. Об этом сообщили в министерстве социальной политики региона.
Медали «За любовь и верность» вручили жителям края, которые состоят в крепком браке не менее 25 лет, известны достойным воспитанием детей и активным участием в общественной жизни. Наибольший стаж супружеской жизни среди награжденных у Леонида Петровича и Александры Семеновны Марцинкевич из Дивногорска. В мае этого года они отметили 67 лет совместной жизни.
Супруги познакомились еще в школе в северном Казахстане. После выпускного Леонид Петрович поступил в Сибирский автомобильно-дорожный институт в Омске, а Александра Семеновна — в медицинское училище в Петропавловске. В 1959 году молодые люди сыграли свадьбу, а в 1960 году приехали в Дивногорск на строительство Красноярской ГЭС.
Леонид Петрович прошел путь от мастера дорожного участка до начальника строительного управления, Трудовой стаж мужчины составляет 50 лет, он имеет множество наград и почетных званий, одно из которых «Почетный гражданин города Дивногорска». Александра Семеновна всю свою жизнь посвятила медицине. Более 40 лет она отработала старшей медсестрой в роддоме Дивногорской центральной городской больнице.
Супруги воспитали двоих детей, у них три внучки и трое правнуков. Секретом крепкого брака Леонид Петрович и Александра Семеновна называют взаимную поддержку, умение слышать друг друга и находить компромиссы.
Министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова убеждена, что такие показательные семьи, как Марцинкевич, являются отличной ролевой моделью для молодежи:
«Заслуженные награды получили 70 семейных пар Красноярского края. За плечами у каждой — десятилетия совместной жизни, пройденные испытания, радость воспитания детей и внуков. Сейчас в стране активно реализуется нацпроект “Семья”. Важно, чтобы молодые семьи, глядя на награжденных, видели перед собой достойный ориентир. Чтобы они понимали: крепкая, любящая семья — главный ресурс нашего края и всей страны», — заявила Ирина Пастухова.
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