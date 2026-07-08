В Красноярске курьера мошенников будут судить за хищение 1,5 млн рублей у пенсионерок

Две женщины приехали в Красноярск и в условленных местах передали пакеты с деньгами девушке, которая назвала кодовое слово. Общая сумма ущерба составила 1,5 млн рублей. Из этих денег обвиняемая должна была оставить себе 50 тыс. рублей. Позже девушка отправилась в Самару, где должна была забрать деньги у других потерпевших, но ее задержали правоохранители. При ней нашли большую часть похищенных средств.