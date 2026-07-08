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В Красноярске курьера мошенников будут судить за хищение 1,5 млн рублей у пенсионерок

В Красноярском крае перед судом предстанет 19-летняя жительница Алтайского края, которую обвиняют в хищении 1,5 млн рублей у пенсионерок из Железногорска.

В Красноярском крае перед судом предстанет 19-летняя жительница Алтайского края, которую обвиняют в хищении 1,5 млн рублей у пенсионерок из Железногорска.

По версии следствия, в апреле девушка сама попала под влияние телефонных мошенников. Ее убедили, что на ее имя якобы оформлена доверенность для перевода денег за границу, из-за чего ей грозит уголовное дело. После этого девушка уволилась из банка и стала выполнять поручения неизвестных как «внештатный сотрудник государства».

Ей нужно было приезжать по адресам, забирать деньги у обманутых людей и переводить их организаторам через криптообменники. За это ей обещали вознаграждение. Тем временем сообщники звонили пожилым жителям Железногорска и представлялись сотрудниками правоохранительных органов и банков. Пенсионерок убеждали, что их накопления нужно срочно проверить, задекларировать и внести в специальный реестр.

Две женщины приехали в Красноярск и в условленных местах передали пакеты с деньгами девушке, которая назвала кодовое слово. Общая сумма ущерба составила 1,5 млн рублей. Из этих денег обвиняемая должна была оставить себе 50 тыс. рублей. Позже девушка отправилась в Самару, где должна была забрать деньги у других потерпевших, но ее задержали правоохранители. При ней нашли большую часть похищенных средств.

Прокуратура утвердила обвинение по статье о мошенничестве в составе организованной группы. На время следствия девушку заключили под стражу. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.