Член СПЧ Александр Брод обсудил в Калининграде подготовку к выборам‑2026

Как подчеркнул председатель Ассоциации НОМ, в условиях усиливающегося внешнего давления и информационных атак попытки дискредитировать выборы будут возрастать. Эти выводы отражены в аналитическом докладе НОМ, который был представлен в Москве в день визита Брода в Калининград. Особым вызовом участники встречи назвали развитие современных технологий, включая использование искусственного интеллекта для организации информационных диверсий. При этом, по словам Брода, Россия обеспечивает реализацию избирательных прав граждан даже в условиях СВО: за процессом будут следить более 900 экспертов по всей стране.