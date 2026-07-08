Александр Хубулов — в «Роторе»: волгоградцы усилили атаку

Статистика Александра говорит сама за себя: за карьеру он провёл 128 игр, забил 40 мячей и отдал 15 голевых передач. Особенно продуктивными получились выступления в рамках Второй Лиги — в том числе чемпионство в LEON‑Второй Лиге (дивизион Б) в составе «Динамо‑2». Ещё раньше, на юношеском уровне, Хубулов выделялся высокой результативностью: например, в сезоне 2021/2022 в ЮФЛ‑2 за «Краснодар U‑16» он отличился 11 голами и 5 передачами в 21 игре.