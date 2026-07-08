В колледжах Мурманской области доступно более 4,5 тысячи бюджетных мест

Свыше 4,5 тыс. бюджетных мест для абитуриентов подготовлено в колледжах Мурманской области в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщила министр образования и науки региона Диана Кузнецова.
Она отметила, что Мурманская область входит в число пяти регионов — лидеров страны по доле бюджетных мест по техническим специальностям. Более 60% бюджетных мест в текущем году выделено именно на технические направления. Также в колледжах региона открыты новые образовательные программы, связанные с газоснабжением, веб-разработкой, технологиями искусственного интеллекта и железнодорожным транспортом.
«Для удобства абитуриентов создан единый информационный портал: приемнаякампания51.рф, где собрана вся необходимая информация о поступлении: перечень специальностей, сроки приема документов и правила зачисления. Кроме того, на сайте предусмотрена форма обратной связи, с помощью которой можно получить ответы на интересующие вопросы. Заявления на очную форму обучения принимаются до 15 августа, а на специальности, предусматривающие вступительные испытания, — до 10 августа», — прокомментировала Диана Кузнецова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.