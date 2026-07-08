В колледжах Мурманской области доступно более 4,5 тысячи бюджетных мест

«Для удобства абитуриентов создан единый информационный портал: приемнаякампания51.рф, где собрана вся необходимая информация о поступлении: перечень специальностей, сроки приема документов и правила зачисления. Кроме того, на сайте предусмотрена форма обратной связи, с помощью которой можно получить ответы на интересующие вопросы. Заявления на очную форму обучения принимаются до 15 августа, а на специальности, предусматривающие вступительные испытания, — до 10 августа», — прокомментировала Диана Кузнецова.