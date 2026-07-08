Выявлен природный аналог созданных человеком ДНК-инсектицидов

Как отмечается в сообщении, несколько лет назад ученые обнаружили, что короткие молекулы ДНК особой формы могут проникать внутрь клеток насекомых и соединяться с РНК-компонентами их рибосом, клеточных белковых «фабрик». Это приводит к тому, что клетки вредителей теряют способность формировать новые пептиды, в результате чего около 80−90% насекомых гибнет в первые две недели после одиночного контакта с цепочками ДНК.