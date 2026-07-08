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В Самарской области Роспотребнадзор не рекомендовал купаться на 11 пляжах

На 11 пляжах Самарской области пробы воды не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Источник: Коммерсантъ

Несоответствия зафиксированы в зонах отдыха на первой, второй и четвертой очередях самарской набережной. Кроме того, не отвечают нормативам по микробиологическим показателям зоны рекреации на Волге у Загородного парка, на спуске на Советской Армии, в санатории «Можайский» и у Барбошиной поляны.

Также несоответствия выявлены на пляже Красноглинского района в Самаре, в зонах рекреации «Волжский замок», «Итальянский пляж» в Тольятти и на городском пляже в Отрадном (река Большой Кинель). В связи с этим Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от купания на этих объектах.

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