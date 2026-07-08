В Самарской области Роспотребнадзор не рекомендовал купаться на 11 пляжах

Несоответствия зафиксированы в зонах отдыха на первой, второй и четвертой очередях самарской набережной. Кроме того, не отвечают нормативам по микробиологическим показателям зоны рекреации на Волге у Загородного парка, на спуске на Советской Армии, в санатории «Можайский» и у Барбошиной поляны.