Рустам Минниханов в Казани поприветствовал Орнеллу Мути и Луселию Сантос

«Ничего необычного, просто Рустам Минниханов приветствует на международном форуме потребкооперации Орнеллу Мути и Луселию Сантос (в народе “рабыня Изаура”)», — написала Лилия Галимова.
Луселия Сантос, известная зрителям по роли в сериале «Рабыня Изаура», перед форумом снимала фильм о двух татарстанских семьях. Одна семья — династия кооператоров из Камско-Устьинского района, другая — студенческая семья кооператоров из Сабинского района. Картина должна была быть готова к пленарному заседанию мероприятия.
В свою очередь Орнелла Мути, известная по фильму «Укрощение строптивого», собиралась представить на форуме записанное приветствие от итальянских кооператоров.