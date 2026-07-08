Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рустам Минниханов в Казани поприветствовал Орнеллу Мути и Луселию Сантос

Раис Татарстана Рустам Минниханов на Международном форуме потребительской кооперации в Казани поприветствовал амбассадоров мероприятия: итальянскую актрису Орнеллу Мути и бразильскую — Луселию Сантос. Видео выложила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем канале в мессенджере МАКС.

Источник: канал МАХ Лилии Галимовой

«Ничего необычного, просто Рустам Минниханов приветствует на международном форуме потребкооперации Орнеллу Мути и Луселию Сантос (в народе “рабыня Изаура”)», — написала Лилия Галимова.

Луселия Сантос, известная зрителям по роли в сериале «Рабыня Изаура», перед форумом снимала фильм о двух татарстанских семьях. Одна семья — династия кооператоров из Камско-Устьинского района, другая — студенческая семья кооператоров из Сабинского района. Картина должна была быть готова к пленарному заседанию мероприятия.

В свою очередь Орнелла Мути, известная по фильму «Укрощение строптивого», собиралась представить на форуме записанное приветствие от итальянских кооператоров.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше