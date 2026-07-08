Подставили подножку — и полетели удары: на выгуливающую собак жительницу Зеленоградска напали на променаде (видео)

Жительница Зеленоградска заявила в полицию о нападении мужчины, расположившегося со сворой псов в центре курортного города. Его собаки были без поводков и намордников. На место пришлось вызывать скорую. «Клопс» выслушал обе стороны конфликта, переросшего в драку.
По словам Альбины, 30 июня около 23:00 она гуляла на променаде в районе бювета с подругой и тремя собаками редкой в Калининградской области породы — мареммо-абруццкая овчарка.
«У нас щенок, молодой кобель и стерилизованная сука. Все питомцы были на поводках. Я вела двоих, моя подруга третьего. Собаки спокойные, красивые — белые, пушистые. Их очень любят дети, всегда останавливаются поиграть. Я всегда выгуливаю их поздно, чтобы не было толпы. Если выходим к морю, то за черту городского пляжа, за променад», — рассказывает Альбина.
Бросились всей сворой, потом полетели удары.
В тот вечер недалеко от бювета на променаде она заметила мужчину, вокруг которого лежала группа собак. Их было 8−10, казалось, что они спят.
«Мои не встревожились, шли спокойно. Все трое на поводках, кобель в наморднике. Мы решили обойти этого мужчину. Собак у него много — я не знала, привязаны они или нет. Хотела максимально безопасно пройти стороной», — рассказала Альбина.
В какой-то момент один из лежащих псов резко среагировал, после чего вся свора бросилась в сторону женщин.
Нас облепили эти собаки, бросаясь с громким лаем.
Я начала их отгонять руками, ногами, мой пёс в наморднике не мог себя защитить. Я боялась, что они нас разорвут", — утверждает Альбина.
В какой-то момент на неё посыпались удары кулаками. Женщина утверждает, что даже не заметила, как к ней молча подлетел владелец своры.
"Мне неожиданно прилетел удар по лицу. Я даже не сразу поняла, кто это был. Потом начались оскорбления.
Он начал махать руками и кричать, что я тварь и его собаку якобы пнула.
Я говорю: «Я не пинала вашу собаку, вы что?! Я отмахивалась, но не била собаку!» Я пыталась с ним нормально говорить. Но он орал и продолжал махать руками. Он был настолько агрессивный, что его не могли оттащить двое мужчин. Я в ужасе только смогла схватить его за тельняшку и удерживать, чтобы защитить себя и пресечь удары. Причём я не оскорбила, не обозвала его, никакого плохого слова не сказала, чтобы так его завести. Это был ужас!".
Оттащили прохожие.
Альбина утверждает, что в их потасовку вмешались прохожие, которые буквально оттаскивали от неё мужчину. Тот на некоторое время исчез из поля зрения, а женщина поняла, что потеряла одну из своих собак.
«Мы обнаружили, что у нас пропала малышка. Она, видимо, в стрессе выскользнула из ошейника. Моя подруга побежала искать щенка», — рассказала Альбина.
Женщина осталась стоять с двумя питомцами в полном отчаянии и ужасе. В какой-то момент она от злости пнула колонку, которая стояла на месте, где сидел мужчина и продолжала громко орать. Уже через несколько мгновений Альбина увидела, как тот снова несётся на неё.
"Я попыталась бежать, но мне подставили подножку, я упала.
Меня схватили за волосы, и полетели удары и пинки ногами с особой жестокостью.
Как удалось остановить нападение, я уже не знаю. Я в таком шоке! Такое со мной впервые: даже не помню, чтобы мужчина меня оскорблял, не то что бил«, — с ужасом вспоминает те события собеседница “Клопс”.
Она вспоминает, что первый звонок в полицию сделала в 23:02: «У меня пытались вырвать телефон, чтобы я не звонила».
На место приехала скорая. Женщине обработали раны.
«Человек с собаками ходил вокруг машины, барабанил в двери кулаками и требовал, чтобы ему тоже оказывали помощь. Он показывал разорванную тельняшку, но визуально на нём травм не было. Меня отвезли в БСМП, а мой муж приехал и забрал наших собак», — Альбина добавила, что нападавший отвёл своих собак в микроавтобус и увёз их в неизвестном направлении.
Жалобы на него были.
По словам потерпевшей, у неё есть видеозаписи и контакты очевидцев, которые готовы подтвердить всё, что она рассказала и позднее изложила в заявлении в полицию. В больнице ей диагностировали множественные ушибы мягких тканей волосистой части головы, лица, конечностей. Альбина намерена запросить записи с камер системы «Безопасный город» и добиться официального разбирательства.
Поиски сбежавшего щенка продолжились ночью. К счастью, малышку нашли на следующий день — её подобрали местные жители и вернули владельцам, увидев объявление.
Местные жители говорят, что мужчина регулярно сидит на променаде или гуляет на городском пляже. Собаки всегда лежат или бегают вокруг него без поводков и намордников.
«Уже потом мне написали многие. Знакомые рассказали, что на него были жалобы и собаки его нападали. Я видела его впервые, но никак не ожидала такой агрессии — мат трёхэтажный, оскорбления, кричал, что он зароет, закопает меня. Столько плохих слов, помойка просто!» — говорит женщина.
Что говорит владелец собак.
Валерий (имя изменено) уверяет, что конфликт начала Альбина. По его версии, женщина стала вести себя агрессивно после того, как его собаки подошли к её питомцам и попытались «познакомиться».
"Она начала пинать их ногами. Моя собачка ни одна даже не гавкнула!
Я их дрессирую по специальной программе", — утверждает Валерий.
Мужчина настаивает, что его питомцы дружелюбные и обученные. С 2018 года он бывает вместе с ними в курортных городах и в Калининграде, в том числе на массовых мероприятиях, и они ведут себя смирно.
«Да, они подобранные с улицы, но ничего страшного. Все привитые, стерилизованные или кастрированные, обработаны от паразитов. На каждую оформлен паспорт. У меня 43 собаки, две кошки, козы, овцы, своё крестьянское хозяйство, ИП», — говорит Валерий.
Он подчёркивает, что не держит приют — это его личные животные. Мужчина тоже обратился в полицию и собирается предоставить документы и справки, чтобы их приобщили к делу. Валерий снял побои и обратился к офтальмологу. Врач, по словам мужчины, зафиксировал ушиб и ссадину век правого глаза — всё это последствия драки на променаде в Зеленоградске.
Редакция обратилась за комментариями к главе Зеленоградского муниципального округа Александру Китаеву. Ответить на вопросы оперативно он отказался и предложил отправить информационный запрос.
Что говорят зоозащитники.
В соцсетях мужчина регулярно выкладывает записи о том, как он путешествует с собаками по городам области. На нескольких видео его питомцы запечатлены у Рыбной деревни, в центре Железнодорожного, Калининграда и других локациях. На каждом видно группу из пяти-семи собак, где-то мелькает баночка для пожертвований.
Руководитель одного из крупнейших приютов Калининградской области «Славянское» Екатерина Ублинская говорит, что в регионе есть правила содержания животных, которые касаются и зооволонтёров, и всех владельцев животных. В общественных местах собак нужно выгуливать на поводках. Представляющие опасность не только для людей, но и для других животных должны носить намордники.
"Любовь и жалость должна быть адекватной — здесь это отсутствует. Я знаю, что этот человек содержит агрессивную собаку, которая покусала прежних владельцев.
Это сомнительный подход к спасению животных. Пока есть такие собаковладельцы, рискуют все окружающие.
Если ты взял на себя ответственность за содержание большого количества собак, ты должен обеспечить безопасность и их, и окружающих, которые могут неожиданно появиться. Создавая такой негативный ажиотаж вокруг деятельности, связанной с зооспасением, человек всех волонтёров представляет не в лучшем свете", — считает руководитель приюта.
Что говорят в полиции.
В региональном УМВД редакции пояснили, что полиция приняла заявление от местной жительницы. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. После установления степени тяжести вреда здоровью сотрудники смогут принять процессуальное решение.