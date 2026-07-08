Подставили подножку — и полетели удары: на выгуливающую собак жительницу Зеленоградска напали на променаде (видео)

Я говорю: «Я не пинала вашу собаку, вы что?! Я отмахивалась, но не била собаку!» Я пыталась с ним нормально говорить. Но он орал и продолжал махать руками. Он был настолько агрессивный, что его не могли оттащить двое мужчин. Я в ужасе только смогла схватить его за тельняшку и удерживать, чтобы защитить себя и пресечь удары. Причём я не оскорбила, не обозвала его, никакого плохого слова не сказала, чтобы так его завести. Это был ужас!".