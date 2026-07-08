В Нижегородской области выбрали лучшие медицинские династии

В Нижнем Новгороде подвели итоги конкурса «Медицинские династии Нижегородской области — 2026». Торжественная церемония награждения состоялась 7 июля в Доме народного единства.
Лауреатов определили в трех номинациях: «Старейшая династия», «Заслуженная династия» и «За преемственность поколений». При подведении итогов жюри учитывало общий трудовой стаж представителей семей, число поколений медиков, их профессиональные достижения, а также вклад в развитие системы здравоохранения региона.
Почетными знаками «Лучшая медицинская династия — 2026», памятными нагрудными знаками «За верность и служение медицине» и денежными сертификатами были отмечены шесть семей. В номинации «За преемственность поколений» победителями стали династии Абаимовых — Сидоровых — Яндыгановых, Иванченко и Карповых. В категории «Старейшая династия» награды получили семьи Петерсон и Головановых, а звание лучшей «Заслуженной династии» присудили семье Паниных.
В министерстве здравоохранения Нижегородской области подчеркнули, что конкурс способствует сохранению традиций медицинских семей, укреплению преемственности поколений и повышению престижа врачебной профессии.