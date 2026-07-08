В Нижегородской области выбрали лучшие медицинские династии

Почетными знаками «Лучшая медицинская династия — 2026», памятными нагрудными знаками «За верность и служение медицине» и денежными сертификатами были отмечены шесть семей. В номинации «За преемственность поколений» победителями стали династии Абаимовых — Сидоровых — Яндыгановых, Иванченко и Карповых. В категории «Старейшая династия» награды получили семьи Петерсон и Головановых, а звание лучшей «Заслуженной династии» присудили семье Паниных.