Празднование Дня семьи, любви и верности в Воронеже

В Воронеже 8 июля торжественно отметили День семьи, любви и верности на площади у Благовещенского собора. Для многочисленных приглашённых прошёл концерт, затем состоялось чествование отличившихся семей региона. Пяти семьям было присвоено звание «Мать-героиня», четыре семьи получили орден «Родительская слава» и три семьи — медаль «Родительская слава», а также несколько семей получили медаль «За любовь и верность», поздравительный адрес губернатора Воронежской области Александра Гусева и благодарственные письма митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия.