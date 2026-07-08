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Празднование Дня семьи, любви и верности в Воронеже

Для многочисленных приглашённых на площади у Благовещенского собора прошёл концерт, после чего состоялось чествование отличившихся семей региона.

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В Воронеже 8 июля торжественно отметили День семьи, любви и верности на площади у Благовещенского собора. Для многочисленных приглашённых прошёл концерт, затем состоялось чествование отличившихся семей региона. Пяти семьям было присвоено звание «Мать-героиня», четыре семьи получили орден «Родительская слава» и три семьи — медаль «Родительская слава», а также несколько семей получили медаль «За любовь и верность», поздравительный адрес губернатора Воронежской области Александра Гусева и благодарственные письма митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия.

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