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Власти Минска опровергли покос травы во дворах по желанию

Власти Минска отреагировали на покос травы во дворах по желанию.

Источник: Комсомольская правда

Власти Минска опровергли покос травы во дворах по желанию. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучил глава администрации Ленинского района Роман Мельник.

— Покос не может осуществляться по желанию. У всех служб есть утвержденные графики. Как правило, на внутридворовых территориях траву косят один раз в месяц, — уточнил Мельник.

По словам главы администрации, если погода дождливая, а ночи теплые, то трава растет в разы быстрее. В таких случаях коммунальные службы стараются оперативно реагировать на обращения минчан. Вместе с тем, заметил Мельник, нет возможности косить траву каждую неделю. Есть графики, установленные нормы, под которые были предусмотрены как финансирование, так и расчет необходимого числа работников.

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