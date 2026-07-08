Власти Минска опровергли покос травы во дворах по желанию

По словам главы администрации, если погода дождливая, а ночи теплые, то трава растет в разы быстрее. В таких случаях коммунальные службы стараются оперативно реагировать на обращения минчан. Вместе с тем, заметил Мельник, нет возможности косить траву каждую неделю. Есть графики, установленные нормы, под которые были предусмотрены как финансирование, так и расчет необходимого числа работников.