Новые правила продажи бензина идут по регионам

Систему уже опробовали в Орловской области, сейчас ее готовят к запуску еще в четырех субъектах. В Липецкой области формат почти утвердили: сотрудников АЗС уже обучают, жителей уведомят за пару дней, а с субботы регион начнет работать по новым правилам.