Новые правила продажи бензина идут по регионам

В нескольких регионах России изучают возможность продажи бензина по дням в зависимости от номерных знаков. Не исключено, что схема может дойти и до Волгоградской области, если практика распространится дальше.
Систему уже опробовали в Орловской области, сейчас ее готовят к запуску еще в четырех субъектах. В Липецкой области формат почти утвердили: сотрудников АЗС уже обучают, жителей уведомят за пару дней, а с субботы регион начнет работать по новым правилам.
Автомобили с четными номерами (0, 2, 4, 6, 8) смогут заправляться по четным дням, с нечетными (1, 3, 5, 7, 9) — по нечетным. Максимальный объем на одну машину — 30 литров.
«Газета.ru» пишет, что опыт Орловской области помог избежать очередей и нехватки топлива. Следующими систему могут перенять Нижегородская, Тамбовская и Ивановская области, где власти уже изучают детали внедрения.
Власти Волгоградской области такой подход к ситцации с топливом пока не комментируют.
Ранее сообщалось о сокращении лимита на отпуск топлива в Волгограде.