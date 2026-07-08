Прокурор области провёл приём предпринимателей с участием бизнес-омбудсмена

защите прав предпринимателей. На приём обратилась руководитель подрядной организации с жалобой на заказчика по контракту на капитальный ремонт муниципальной квартиры в Калининграде.
Заявитель сообщила, что после выполнения всех работ заказчик необоснованно требует снижения цены контракта. Акт выполненных работ не подписан, оплата не произведена.
По поручению прокурора организована проверка. Будет оценена деятельность заказчика не только по данному контракту, но и по всем заключённым муниципальным контрактам.
Соблюдение прав предпринимателей находится на постоянном контроле прокуратуры.
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