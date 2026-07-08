Пятерых молодых нижегородцев заподозрили в дропперстве

Преступления выявили в Дзержинске, Павлове и Навашинском районе. Одной из фигуранток стала 17-летняя жительница Навашина. По материалам дела, девушка согласилась на предложение нового знакомого сдавать в аренду доступ к онлайн-банку за тысячу рублей в месяц. Кроме того, уголовные дела возбуждены в отношении молодых жителей Дзержинска и Павлова, передавших банковские карты для проведения незаконных финансовых операций.