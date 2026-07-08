Пятерых молодых нижегородцев заподозрили в дропперстве

В Нижегородской области сотрудники полиции задержали пятерых молодых людей в возрасте от 17 до 19 лет. Их подозревают в незаконном обороте средств платежей, сообщили в региональном ГУ МВД.
По данным следствия, за денежное вознаграждение они передавали свои банковские карты и доступ к онлайн-банкам третьим лицам, которые впоследствии использовали счета для вывода и обналичивания денег, добытых преступным путем.
Преступления выявили в Дзержинске, Павлове и Навашинском районе. Одной из фигуранток стала 17-летняя жительница Навашина. По материалам дела, девушка согласилась на предложение нового знакомого сдавать в аренду доступ к онлайн-банку за тысячу рублей в месяц. Кроме того, уголовные дела возбуждены в отношении молодых жителей Дзержинска и Павлова, передавших банковские карты для проведения незаконных финансовых операций.
По всем эпизодам возбуждены уголовные дела. На время следствия фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а счета, которые использовались в противоправной схеме, заблокированы. В полиции напомнили, что передача банковских карт и доступа к онлайн-банку посторонним лицам является уголовно наказуемым деянием.