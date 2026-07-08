Власти предупредили свердловчан о фейковых церемониях награждения бойцов СВО

Гражданам настоятельно рекомендуют не вступать в диалог с неизвестными, не сообщать личную информацию и не передавать документы или фотографии. Любое уведомление о награждении, выплатах или памятных мероприятиях следует перепроверять через официальные каналы — у социального координатора фонда «Защитники Отечества», в военном комиссариате или в местной администрации. Официальная информация о событиях органов государственной власти доводится через уполномоченные органы и публикуется на официальных ресурсах.